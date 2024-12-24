Меркель сочла соперника Шольца подходящим кандидатом на пост канцлера Германии

Меркель сочла соперника Шольца Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и соперник Олафа Шольца является подходящим кандидатом на пост канцлера Германии, считает экс-канцлер Ангела Мергель. Об этом она рассказала в подкасте медийного холдинга Table.Media, передает ТАСС.

Меркель пожелала Мерцу успехов и провести хорошую избирательную компанию. По ее мнению, на данный момент в приоритете избирателей экономические вопросы.

Как отмечает ТАСС, до этого отношения между Меркель и Мерцем были холодные, из-за чего последний уходил из политики, но в итоге позже вернулся в нее.

Ранее Мерц пообещал в случае победы на выборах поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus (аналог британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет 500 километров. При этом политик отметил, что решать данный вопрос предстоит в координации с США и избранными лидером Дональдом Трампом.