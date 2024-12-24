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12:06, 24 декабря 2024Россия

Минобороны России назвало причастных к незаконной военно-биологической работе США в Африке

МО РФ выявило более 30 причастных к незаконной биологической работе США в Африке
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Harnik / AP

Исследовательский институт сухопутных войск США причастен к незаконной военно-биологической деятельности на территории Африки. Участников этой работы назвал замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Алексей Ртищев в ходе брифинга, текст которого Минобороны Российской Федерации (МО РФ) опубликовало в Telegram.

По его словам, помимо военнослужащих института сухопутных войск, в военно-биологической деятельности задействованы сотрудники региональных подразделений по снижению угрозы минобороны США и центров по контролю заболеваниями в Африке, а также представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. «В результате анализа полученной документации было установлено более 30 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов, сотрудники посреднических организаций и частных компаний», — сказал Ртищев.

Согласно слайдам к брифингу Минобороны России, в военно-биологической деятельности США в Африке задействованы в том числе атташе управления по снижению угрозы минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке Алексис Робинсон, региональные директора армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида в Нигерии и Танзании Хелена Мери и Марк Бреда, главный исполнительный директор Кенийского института по производству ветеринарных вакцин Джейн Вахира и глава командования специальных операций в Кении Джон Нкоимо.

Ранее, в марте 2023 года, Минобороны России допустило причастность США к вспышке Эболы в Африке. По данным ведомства, обнаруженный специалистами штамм Судан аналогичен вирусу, который циркулировал в Африке во время эпидемии 2012 года.

ЖЗЛ
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