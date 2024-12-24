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19:44, 24 декабря 2024Бывший СССР

Минобороны Украины попросило отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации

Минобороны Украины попросило Раду отсрочить законопроект демобилизации до марта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Министерство обороны Украины попросило комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в парламенте.

Издание отмечает, что соответствующее письмо поступило в комитет от имени министра обороны Рустема Умерова.

Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что законопроект о демобилизации украинских военных уже существует «в каком-то виде». По его словам, его не внесут на рассмотрение в парламент, пока не будет достаточного количества резервов, чтобы сменить мобилизованных.

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