Минобороны Украины попросило отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации

Минобороны Украины попросило Раду отсрочить законопроект демобилизации до марта

Министерство обороны Украины попросило комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в парламенте.

Издание отмечает, что соответствующее письмо поступило в комитет от имени министра обороны Рустема Умерова.

Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что законопроект о демобилизации украинских военных уже существует «в каком-то виде». По его словам, его не внесут на рассмотрение в парламент, пока не будет достаточного количества резервов, чтобы сменить мобилизованных.