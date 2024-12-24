Мощный пожар на территории российского колледжа попал на видео

Мощный пожар на территории колледжа в Красноярском крае попал на видео

Мощный пожар на территории сельскохозяйственного колледжа в Шушенском Красноярского края попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Огонь охватил строящийся корпус учебного заведения. По предварительным данным, пламя изначально охватило погрузчик, после чего перекинулось на строение. Площадь возгорания на данный момент достигла 96 квадратных метров.

На кадрах можно увидеть полыхающее здание, а также различные строительные сооружения. От огня поднимается черный дым.

Ранее стало известно, что в деревне Болтутино Смоленской области 44-летняя женщина с двумя внуками заживо сгорели при пожаре. В МЧС России пояснили, что огнеборцы при тушении обнаружили женщину и детей в возрасте пяти лет и одного года.