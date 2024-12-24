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10:04, 24 декабря 2024Россия

Россиянка с внуками заживо сгорели при пожаре в доме

В Смоленской области женщина с двумя внуками заживо сгорели при пожаре
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС Смоленской области

В деревне Болтутино Смоленской области 44-летняя женщина с двумя внуками заживо сгорели при пожаре. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве пояснили, что огнеборцы при тушении обнаружили женщину и детей в возрасте пяти лет и одного года. Спасти их не удалось. 21-летнюю мать мальчиков доставили в больницу с травмами.

Отмечается, что площадь пожара составила 112 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены девять специалистов и две единицы спецтехники. По предварительным данным, к трагедии привело короткое замыкание проводки.

Ранее сообщалось, что в Магадане мать с тремя детьми заживо сгорели при пожаре в жилом доме на улице Речной. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

До этого похожий случай зафиксировали в Новосибирской области.

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