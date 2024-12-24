Россиянка с внуками заживо сгорели при пожаре в доме

В деревне Болтутино Смоленской области 44-летняя женщина с двумя внуками заживо сгорели при пожаре. Об этом сообщили в МЧС России.
В ведомстве пояснили, что огнеборцы при тушении обнаружили женщину и детей в возрасте пяти лет и одного года. Спасти их не удалось. 21-летнюю мать мальчиков доставили в больницу с травмами.
Отмечается, что площадь пожара составила 112 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены девять специалистов и две единицы спецтехники. По предварительным данным, к трагедии привело короткое замыкание проводки.
Ранее сообщалось, что в Магадане мать с тремя детьми заживо сгорели при пожаре в жилом доме на улице Речной. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.
До этого похожий случай зафиксировали в Новосибирской области.