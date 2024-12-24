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05:15, 24 декабря 2024Забота о себе

Муж рассказал о неожиданном последствии измены жены

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, жена изменила ему около года назад после девяти лет брака. «Я сказал, что простил ее, но измена все еще меня беспокоит. Наша сексуальная жизнь была прекрасной, пока у нее не случилась интрижка», — пожаловался он.

После примирения пара решила разнообразить интимную жизнь использованием секс-игрушек. «Проблема в том, что когда жена их использует, я всегда представляю, что она развлекается с другим партнером! Это какое-то странное возбуждение, о котором я даже не подозревал. Неужели измена все еще беспокоит меня и влияет на меня таким образом?» — задался вопросом он.

Юзвяк предположил, что использование измены жены в фантазиях — это часть восстановительного процесса психики мужчины. Он заверил, что в таких фантазиях нет ничего плохого — они чрезвычайно распространены и могут принести много удовольствия. «Положительный момент в том, что таким образом вы справляетесь с болью от измены. Возможно, этот интерес дремал в вас, и измена выдвинула его на передний план сознания. Или, может быть, это способ мозга придать происходящему смысл. Но в любом случае вам весело, верно?» — отметил эксперт.

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Коуч предложил мужчине сосредоточиться на удовольствии и разрешить себе фантазии. По его словам, таким образом пара сможет восстановить сексуальную жизнь. «Возможно, интим стал другим после измены, но если вы остаетесь на одной волне и прекрасно проводите время, то позволяете себе двигаться дальше и в результате можете стать сильнее», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет пожилой супружеской паре, решившей разнообразить свою жизнь сексом втроем с соседом, но не знающим, как его официально пригласить. Он отметил, что 70-летние супруги уже на правильном пути, ведь сосед выразил заинтересованность в контакте.

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