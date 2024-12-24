Мужчинам раскрыли способы довести женщину до оргазма

Чтобы женщина могла достичь оргазма, не нужно превращать его в единственную цель интимной близости, считает психотерапевт Шейдин Фрэнсис. В разговоре с изданием Men’s Health она дала мужчинам несколько советов о том, как довести женщину до оргазма.

Фрэнсис подчеркнула, что цель секса — удовольствие от процесса, а оргазм — лишь один из видов удовольствия, поэтому зацикливаться на нем не нужно. «Не давите на свою партнершу и сосредоточьтесь на том, чтобы она чувствовал себя как можно лучше», — объяснила она.

Также психотерапевт посоветовала мужчинам помнить, что женщины гораздо чаще достигают клиторального, а не вагинального оргазма, поэтому важно уделить достаточное внимание внешней стимуляции или сочетать ее с проникающим сексом. По ее словам, есть несколько позиций, которые помогут обеспечить стимуляцию клитора. Одной из них является поза лотоса, в которой мужчина сидит на полу или на стуле, скрестив ноги, в то время как партнерша располагается у него на коленях и обхватывает ногами его за талию. Также для стимуляции клитора во время полового контакта подходят позы «наездница» и «обратная наездница».

Наконец, эксперт посоветовала мужчинам не прекращать целовать партнершу, когда половой контакт близится к кульминации. По ее словам, проведенный в 2017 году опрос показал, что страстные поцелуи, как и оральный секс и стимуляция клитора, являются обязательным условием для достижения оргазма для многих женщин.

Ранее Шейдин Фрэнсис назвала действенный способ доставить женщине удовольствие в постели. По ее мнению, чтобы женщина наслаждалась близостью, нужно не концентрироваться на оргазме, а научиться получать удовольствие от процесса.