Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:04, 24 декабря 2024Культура

На Пугачеву и Распутину планировали покушение

Бизнесмен Геннадий Снустиков рассказал, как спас жизни Пугачевой и Распутиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Бизнесмен Геннадий Снустиков, известный как «крестный отец российского шоу-бизнеса», рассказал, что в девяностых на Аллу Пугачеву и Марию Распутину планировали совершить покушение. Об этом он рассказал в эфире передачи «Пусть говорят».

Как сообщил Снустиков, артисток заказали «серьезные люди», однако причины такой ситуации раскрывать не стал.

«Тогда решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди сказали, что их сегодня убьют. Тогда мне пришлось встрять и сказать, что этого не будет. Нам не нужна была очередная тальковщина», — сообщил он.

Ранее стало известно, что лидер культовой музыкальной группы сдавал бутылки в девяностых.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля

      Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

      Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

      Названа главная ошибка США в Афганистане

      Тимоти Шаламе смутил фанатов видео с оголенным торсом

      На Западе назвали самую серьезную стратегическую ошибку Украины

      «Орешник» назвали доказательством лидерства России

      На Пугачеву и Распутину планировали покушение

      Врач предупредил о рисках перелома пениса в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше