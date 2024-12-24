На Пугачеву и Распутину планировали покушение

Бизнесмен Геннадий Снустиков рассказал, как спас жизни Пугачевой и Распутиной

Бизнесмен Геннадий Снустиков, известный как «крестный отец российского шоу-бизнеса», рассказал, что в девяностых на Аллу Пугачеву и Марию Распутину планировали совершить покушение. Об этом он рассказал в эфире передачи «Пусть говорят».

Как сообщил Снустиков, артисток заказали «серьезные люди», однако причины такой ситуации раскрывать не стал.

«Тогда решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди сказали, что их сегодня убьют. Тогда мне пришлось встрять и сказать, что этого не будет. Нам не нужна была очередная тальковщина», — сообщил он.

Ранее стало известно, что лидер культовой музыкальной группы сдавал бутылки в девяностых.