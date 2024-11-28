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15:42, 28 ноября 2024Культура

Лидер культовой музыкальной группы сдавал бутылки в 90-х

Виктор Рыбин признался, что в 90-х сдавал бутылки из-за финансовых трудностей
Андрей Шеньшаков
Виктор Рыбин

Виктор Рыбин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Фронтмен известной музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин признался, что они с супругой Натальей Сенчуковой в 90-х годах сдавали бутылки из-за проблем с деньгами. Об этом певец рассказал в интервью «Леди Mail».

По словам Рыбина, это продолжалось даже тогда, когда «Дюна» уже стала популярной группой.

«Мы с Наташей бутылки сдавали, чтобы масла купить на рынке. Это было с 90-го по 93-й, страшно. Выступали, деньги были, но мы их не видели. Выдадут гонорар: часть музыкантам, часть за аппаратуру, за билеты домой. И все, ничего не оставалось», — сообщил Виктор.

Справиться с проблемами, по словам артиста, помог ночной клуб «Метелица», открывшийся в 93-м году. Там с музыкантами начали впервые расплачиваться долларами.

Ранее стало известно, что Рыбин и Сенчукова призвали запретить Пугачевой зарабатывать в России. По мнению артистов, певицу и ее мужа стоит лишить доходов в России, чтобы «отрезать пуповину».

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