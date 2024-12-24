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08:53, 24 декабря 2024Мир

На Западе заявили о проблемах НАТО с тратами на оборону

El País: страны НАТО не смогут быстро начать тратить 3 % от ВВП на оборону
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО не смогут быстро начать тратить 3 процента от ВВП на оборону, так как многие члены Североатлантического альянса не достигают даже показателя в 2 процента. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

«Можно договориться о постепенном повышении, но более важно обеспечить, чтобы все достигли цифры в 2 процента, которая уже была согласована в качестве минимального уровня расходов, а не потолка», — приводит издание слова дипломатического источника.

Собеседник также подчеркнул, что на страны военного блока оказывается все большее давление по повышению затрат. Причем если Франция и Германия достигли показателя в 2 процента, то наиболее остро стоит вопрос с Испанией, у которой траты составляют всего 1,28 процента от ВВП. Аналогично низкие расходы имеют Словения, Люксембург и Бельгия, которые только к концу 2020-х годов смогут приблизиться к 2 процентам.

Ранее стало известно, что принятый Конгрессом и уже подписанный президентом страны Джо Байденом закон «О национальной обороне США на 2025 год» включает в себя создание рабочей группы по изучению уроков конфликта на Украине. В создании группы примут участие директор национальной разведки США, включая ЦРУ, а также глава Пентагона.

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