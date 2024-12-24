Разведке США поручили извлечь уроки из конфликта на Украине

Пентагон и ЦРУ США создадут группу по изучению уроков конфликта на Украине

Принятый Конгрессом и уже подписанный президентом страны Джо Байденом закон «О национальной обороне США на 2025 год» включает в себя создание рабочей группы по изучению уроков конфликта на Украине. С текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Единственными обязанностями рабочей группы являются исключительно следующее: [во-первых] выявление тактических и оперативных уроков разведки, извлеченных из конфликта на Украине. [Во-вторых] разработка повторяемого процесса для распространения таких уроков на деятельность сотрудников Министерства обороны, ответственных за разработку оборонной доктрины и принятие решений о закупках вооружений», — отмечается в тексте документа.

В создании группы примут участие директор национальной разведки США, включая ЦРУ, а также глава Пентагона. Помимо обновления доктрины и системы закупок, ожидается, что на основе проведенной работы будут также определены новые приоритеты по сбору разведывательных данных.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, когда говорил о конфликте на Украине и путях его урегулирования. В частности, речь идет о словах Путина, согласно которым он будет готов встретиться с новым главой Белого дома, «если тот захочет».