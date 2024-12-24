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10:31, 24 декабря 2024Силовые структуры

Наемника из Грузии осудят в ДНР за участие в боях на стороне Украины

Перед судом в ДНР предстанет грузинский наемник Изория за бои на стороне ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Грузии Валико Изории, участвовавшего в боях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Его дело будет рассматривать Верховный суд ДНР.

По версии следствия, в марте 2022 года Изория прибыл в пункт постоянной дислокации «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим), расположенного в Киеве, и добровольно вступил в его ряды в качестве наемника. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) по октябрь 2024 года и получил за это вознаграждение в размере 2,4 миллиона рублей.

Специальную подготовку до приезда на Украину иностранец прошел в Польше. В настоящее время он заочно арестован и находится в международном розыске.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, которая принимала участие в боевых действиях на стороне ВСУ против России.

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