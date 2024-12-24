Назван инструмент привлечения россиян к покупке жилья

Застройщики начали привлекать покупателей недвижимости рассрочками

После отмены программы льготной ипотеки застройщики пытаются привлекать покупателей рассрочками. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время доля такого инструмента на рынке составляет уже около 30 процентов, отметил руководитель департамента продаж «ЛСР. Недвижимость-М» Станислав Коршунов. По словам руководителя управления маркетинга и аналитики Asterus Дениса Бобкова, в некоторых проектах на сегодняшний день и вовсе до 70 процентов сделок проводится в рассрочку. При действии массовой программы льготной ипотеки доля рассрочки на рынке не превышала 10-15 процентов.

Обычно рассрочка в сегменте массового жилья используется как способ переждать период повышенной ключевой ставки. Покупатели с рассрочкой рассчитывают, что в обозримой перспективе все устаканится и можно будет взять ипотеку с нормальной ставкой, отметил основатель агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков.

Ранее в Новой Москве и Подмосковье девелоперы начали снижать реальные цены на новостройки. Снижение оказалось на уровне 20-40 процентов от пиковых значений, фиксировавшихся до отмены массовой льготной ипотеки.