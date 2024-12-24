Освобожденный от пожизненного срока россиянин вышел из колонии

Серийный убийца-расчленитель Масалимов вышел на свободу

В Уфе на свободу вышел серийный расчленитель Анвар Масалимов, освобожденный от пожизненного заключения. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Масалимов находился в числе осужденных, которым заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы. Позже он вышел на свободу по УДО.

В 2018 году расчленителя вновь задержали по подозрению в поножовщине. Вскоре выяснилось, что преступление совершила его любовница, но спустя год уже самого Масалимова обвинили в расправе над собутыльником. Он отбывал наказание в ИК-3.

Анвара Масалимова выпустили из колонии «Полярная сова» в 2016 году, там он отбывал пожизненный срок за расправу над пенсионером и расчленение его тела. На тот момент это было второе совершенное им преступление, так что суд в 1992 году приговорил его к смертной казни. Однако в 1998 году эту меру заменили на пожизненное лишение свободы.