Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 24 декабря 2024Силовые структуры

Приговоренному к 18 годам за расправу над соседями россиянину разрешили уехать на СВО

В Краснодаре суд одобрил отъезд на СВО приговоренного к 18 годам убийцы соседей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Краснодарский краевой суд одобрил отъезд на спецоперацию (СВО) ранее приговоренного к 18 годам за расправу над пожилыми соседями Александра Стешука. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Осужденный в установленном порядке будет передан уполномоченному военному лицу. Он признан годным к военной службе и принят на службу по контракту.

Ранее на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Краснодарский краевой суд приговорил Стешука к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Вечером 27 сентября 2021 года Стешук проник во двор к соседям и расправился с пожилой парой при помощи ножа. Далее он украл их вещи, 140 тысяч рублей, а потом устроил пожар, чтобы скрыть преступление. 

Ранее Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Анапы Олега Хоменко, который расправился с соседями из-за громкой музыки 3 февраля 2019 года.

 

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

      В Банке России спрогнозировали инфляцию по итогам года

      Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности инициировать диалог оппозиции в стране

      Россиянин едва не лишился ног из-за коммунальной аварии

      В российском городе забил «фекальный фонтан»

      Пушилин назвал последствия для ВСУ в случае потери Красноармейска

      Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

      Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

      Россиянин пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю

      Украина назвала объем международной поддержки за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше