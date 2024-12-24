Приговоренному к 18 годам за расправу над соседями россиянину разрешили уехать на СВО

В Краснодаре суд одобрил отъезд на СВО приговоренного к 18 годам убийцы соседей

Краснодарский краевой суд одобрил отъезд на спецоперацию (СВО) ранее приговоренного к 18 годам за расправу над пожилыми соседями Александра Стешука. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Осужденный в установленном порядке будет передан уполномоченному военному лицу. Он признан годным к военной службе и принят на службу по контракту.

Ранее на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Краснодарский краевой суд приговорил Стешука к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Вечером 27 сентября 2021 года Стешук проник во двор к соседям и расправился с пожилой парой при помощи ножа. Далее он украл их вещи, 140 тысяч рублей, а потом устроил пожар, чтобы скрыть преступление.

Ранее Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Анапы Олега Хоменко, который расправился с соседями из-за громкой музыки 3 февраля 2019 года.