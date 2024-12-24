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15:06, 24 декабря 2024Мир

Путин поздравил лидера одной страны с наступающим Новым годом

Путин поздравил президента Сербии Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год. Об этом сообщается на официальном сайте главы сербской республики.

«Сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками — Новым Годом и православным Рождеством. Отношения наших стран, основанные на давних традициях дружбы и духовной близости, в 2024 году развивались успешно в самых различных сферах стратегического партнерства между государствами», — отметил президент России.

Кроме того, в своем поздравлении Путин выразил убежденность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам «во благо братских народов обеих стран». Российский лидер также пожелал Вучичу, его семье и близким «крепкого здоровья, счастья и успехов», а всем гражданам Сербии — «мира и процветания».

17 декабря Вучич заявил, что хочет обсудить с Путиным подписание нового газового контракта двух стран. Политик также добавил, что в его планы входит обсуждение в том числе вопроса санкций США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), где высокий процент активов имеют российские корпорации.

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