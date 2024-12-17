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16:55, 17 декабря 2024Мир

Вучич захотел провести переговоры с Путиным

Вучич хочет обсудить с Путиным газовый контракт двух стран
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным подписание нового газового контракта двух стран. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

«Мне придется поговорить с Путиным (...) Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить», — рассказал сербский лидер.

Вучич также добавил, что в планы переговоров входит в том числе и вопрос санкций США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), где высокий процент активов имеют российские корпорации.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не поддержит санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против «Нефтяной индустрии Сербии». Президент Сербии подчеркнул, что не готов вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы, сославшись на положения Устава ООН.

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