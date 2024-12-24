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16:43, 24 декабря 2024Россия

Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

Президент Путин позвонил 10-летней Маргарите из Шебекино Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил 10-летней Маргарите Р. из Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

Глава государства ранее обещал исполнить желание ребенка в рамках акции «Елка желаний», и в итоге Маргарита смогла осуществить мечту — попробовать себя в качестве пилота самолета «Сухой Суперджет 100» на авиатренажере.

Путин узнал у девочки детали ее поездки в Москву — спросил, какие достопримечательности она уже успела посмотреть с родителями и поинтересовался дальнейшими планами семьи, а также поспрашивал Маргариту о ее хобби.

Известно, что российский лидер в новогодние праздники намеревался исполнить желания трех детей. Второй ребенок захотел побывать на репетиции ансамбля народного танца, а третий загадал поездку в Санкт-Петербург.

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