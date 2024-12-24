Пьяный россиянин притворился раненым и угнал машину спасшего его сотрудника ЧОП

На Алтае поймали мужчину, который под видом раненого угнал машину работника ЧОП

На Алтае задержали пьяного мужчину, который притворился раненым для того чтобы угнать автомобиль спасшего его сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ЧП произошло в Барнауле. Сотрудник ЧОП ехал по дороге на машине и заметил лежащего мужчину. Он рассказал, что его сбил мусоровоз. Охранник отвез пострадавшего в больницу, усадил в кресло-каталку и пошел на поиск врача.

Однако как только работник ЧОП ушел, потерпевший выскочил на улицу и угнал автомобиль. Он поехал в сторону Змеиногорского тракта, влетел в другую машину, а затем поехал дальше. Через пару километров он опрокинулся. Выбраться из перевернутого автомобиля он не смог.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково полицейские задержали мужчину, угнавшего с подземного паркинга в столице автомобиль Mercedes Maybach стоимостью 21 миллион рублей, и позже совершившего наезд на дорожный отбойник.