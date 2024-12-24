Пьяный россиянин притворился раненым и угнал машину спасшего его сотрудника ЧОП

На Алтае задержали пьяного мужчину, который притворился раненым для того чтобы угнать автомобиль спасшего его сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, ЧП произошло в Барнауле. Сотрудник ЧОП ехал по дороге на машине и заметил лежащего мужчину. Он рассказал, что его сбил мусоровоз. Охранник отвез пострадавшего в больницу, усадил в кресло-каталку и пошел на поиск врача.
Однако как только работник ЧОП ушел, потерпевший выскочил на улицу и угнал автомобиль. Он поехал в сторону Змеиногорского тракта, влетел в другую машину, а затем поехал дальше. Через пару километров он опрокинулся. Выбраться из перевернутого автомобиля он не смог.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково полицейские задержали мужчину, угнавшего с подземного паркинга в столице автомобиль Mercedes Maybach стоимостью 21 миллион рублей, и позже совершившего наезд на дорожный отбойник.