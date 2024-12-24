Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 24 декабря 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин притворился раненым и угнал машину спасшего его сотрудника ЧОП

На Алтае поймали мужчину, который под видом раненого угнал машину работника ЧОП
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Алтае задержали пьяного мужчину, который притворился раненым для того чтобы угнать автомобиль спасшего его сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ЧП произошло в Барнауле. Сотрудник ЧОП ехал по дороге на машине и заметил лежащего мужчину. Он рассказал, что его сбил мусоровоз. Охранник отвез пострадавшего в больницу, усадил в кресло-каталку и пошел на поиск врача.

Однако как только работник ЧОП ушел, потерпевший выскочил на улицу и угнал автомобиль. Он поехал в сторону Змеиногорского тракта, влетел в другую машину, а затем поехал дальше. Через пару километров он опрокинулся. Выбраться из перевернутого автомобиля он не смог.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково полицейские задержали мужчину, угнавшего с подземного паркинга в столице автомобиль Mercedes Maybach стоимостью 21 миллион рублей, и позже совершившего наезд на дорожный отбойник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше