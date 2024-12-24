Пьяный россиянин сбил женщину с ребенком на санках и скрылся

В Омской области водитель сбил женщину, перевозившую дочь на санках

В Омской области 27-летний водитель, будучи пьяным, сбил женщину, которая перевозила на санках трехлетнюю дочь, и скрылся. Малышку спасти не удалось, об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, нетрезвый россиянин мчался на автомобиле по улице Пролетарской в районном поселке Марьяновка. Не снижая скорости, он снес мать с ребенком. Мужчина не стал помогать пострадавшим от его действий.

Девочку пытались реанимировать прибывшие медики, но все усилия оказались тщетны. Мать ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции довольно быстро нашли лихача и задержали. Он пояснил, что пьет примерно неделю из-за развода с супругой.

Алкотестер показал, что в омиче в момент ДТП было более промилле алкоголя, это тяжелейшее опьянение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге внедорожник сбил двух пешеходов и подмял их под капот.