Пьяный россиянин сбил женщину с ребенком на санках и скрылся

В Омской области 27-летний водитель, будучи пьяным, сбил женщину, которая перевозила на санках трехлетнюю дочь, и скрылся. Малышку спасти не удалось, об этом сообщил Telegram-канал «112».
По сведениям издания, нетрезвый россиянин мчался на автомобиле по улице Пролетарской в районном поселке Марьяновка. Не снижая скорости, он снес мать с ребенком. Мужчина не стал помогать пострадавшим от его действий.
Девочку пытались реанимировать прибывшие медики, но все усилия оказались тщетны. Мать ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции довольно быстро нашли лихача и задержали. Он пояснил, что пьет примерно неделю из-за развода с супругой.
Алкотестер показал, что в омиче в момент ДТП было более промилле алкоголя, это тяжелейшее опьянение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге внедорожник сбил двух пешеходов и подмял их под капот.