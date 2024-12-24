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15:33, 24 декабря 2024Россия

В России пятимесячный ребенок сутки провел около тел родителей

В Подмосковье пятимесячный ребенок сутки провел около тел своих родителей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freestocks / Unsplash

В Московской области пятимесячный ребенок сутки провел около тел своих родителей. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

23 декабря супруги перестали отвечать на звонки родственников. Мать россиянки, проживающая в Дагестане, попросила свою сестру приехать из Москвы и проведать их. Приехав на место, женщина увидела соседей и полицейских, которые пытались попасть в квартиру.

По словам соседей, из-за двери несколько часов раздавался плач ребенка. После вскрытия квартиры внутри обнаружили тела родителей и пятимесячного младенца.

По предварительной информации, муж с женой отравились неизвестным веществом. На данный момент ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мать два дня самостоятельно лечила от ожогов четырехлетнюю дочь, ошпаренную во время купания. Россиянка рассказала врачам, что слишком горячая вода хлынула из крана, когда она купала ребенка.

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