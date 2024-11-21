Россиянка два дня сама лечила ошпаренного во время купания четырехлетнего ребенка

В Петербурге мать два дня самостоятельно лечила от ожогов ошпаренную дочь

В Санкт-Петербурге мать два дня самостоятельно лечила от ожогов четырехлетнюю дочь, ошпаренную во время купания, передает «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянка рассказала врачам, что слишком горячая вода хлынула из крана, когда она купала ребенка.

Медики оценили состояние пациентки как тяжелое и поместили ее в реанимационное отделение. По предварительным данным, у юной пациентки ожоги третьей степени 20 процентов тела, в том числе лица.

До этого сообщалось, что в Омске 11-месячный ребенок опрокинул чайник с кипятком и попал в больницу. В это время родители не следили за малышом.

Еще раньше в Ярославской области ребенка ошпарили кипятком в детском саду. По словам матери пострадавшего, все случилось, когда мальчика подмывали.