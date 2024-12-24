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14:01, 24 декабря 2024Россия

Сестра российского бойца СВО оставила мать без «гробовых» и поплатилась

В Прикамье сестра бойца СВО оставила мать без «гробовых»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Прикамье сестра российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине оставила мать без «гробовых» и поплатилась — на нее завели уголовное дело. Об этом пишет KP.RU.

Как пишет издание, на счету матери не вернувшегося с фронта военного находилось 1,2 миллиона рублей, которые она получила в качестве компенсации. Но вскоре после прощания с сыном деньги пропали с ее банковской карточки. Тем временем у ее дочери появились два мотоцикла, новая музыкальная колонка, ноутбук, четыре телефона, приставка и сварочный аппарат. Кроме того, она досрочно выплатила кредит.

Россиянка написала заявление в полицию. Выяснилось, что ее дочь установила на свой телефон банковское приложение, ввела туда номер карты матери и получила доступ к личному кабинету. Таким образом ей удалось вывести все деньги со счета.

Суд приговорил сестру участника СВО к двум годам лишения свободы условно.

Ранее в Крыму лишенная родительских прав мать оставила дочь бойца СВО без «гробовых» выплат, также сохранив доступ к банковскому счету ребенка. Ущерб составил 2 миллиона 236 тысяч рублей.

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