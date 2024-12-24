США изучат сценарий полного прекращения помощи Украине

Разведка США и ЦРУ оценят риски прекращения военной и экономической помощи Киеву

Американская разведка и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) оценят риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Об этом сообщается в «Законе о национальной обороне США на 2025 год», с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

В тексте документа, подписанного действующим американским президентом Джо Байденом, отмечается, что директор национальной разведки в сотрудничестве с директором ЦРУ должны представить в соответствующие комитеты Конгресса США оценку «вероятного хода конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года».

Оценка должна включать в себя сценарий прекращения Вашингтоном военной и экономической помощи Киеву, а также способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно вести боевые действия. Кроме того, Конгресс поручил ведомствам «оценить риски» снятия разрешения ударов вглубь России дальнобойным оружием.

Кроме того, американская разведка и ЦРУ изучат готовность других стран к продолжению поддержки Украины, чтобы «оценить их способность компенсировать любой дефицит помощи со стороны США».

12 декабря стало известно, что Конгресс США поручил разведке оценить риски прекращения военной помощи Украине и возможные последствия для Вашингтона из-за поражения Киева в конфликте.

