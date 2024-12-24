США рассекретили эксперименты ЦРУ по «контролю над разумом»

США рассекретили документы ЦРУ об экспериментах по «контролю над разумом»

США рассекретили документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об экспериментах по «контролю над разумом», проводимых в 1950-х и 1960-х годах. Документы опубликованы на сайте Архива национальной безопасности США.

Программы носили кодовые названия MKULTRA, BLUEBIRD и ARTICHOKE. В ходе экспериментов ЦРУ использовало наркотики, гипноз, изоляцию, сенсорную депривацию (состояние, при котором человек не получает достаточное количество зрительных, слуховых, осязательных и прочих стимулов, — прим. «Ленты.ру») и другие экстремальные методы.

Отмечается, что эти методы часто тестировались на гражданах США, которые зачастую не понимали, что с ними делают или что они участвуют в испытаниях ЦРУ.

Среди рассекреченных документов опубликован план создания групп по проведению допросов с использованием полиграфа, наркотиков и гипноза, служебная записка на имя директора ЦРУ от 1952 года об успешном использовании методов допроса ARTICHOKE в отношении «русских агентов, подозреваемых в двойной игре», а также служебная записка, в которой руководитель проекта MKULTRA Сидни Готлиб одобряет запрос на продолжение экспериментов, включающих разработку «противодопросного препарата» и испытания на добровольцах из числа заключенных.

Кроме того, опубликован отчет генерального инспектора ЦРУ Джона Эрмана от 1963 года, в котором он порекомендовал прекратить испытания наркотиков на гражданах США, не знающих о своем участии в эксперименте, из-за риска компрометации и ущерба ведомству.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп захотел рассекретить документы по терактам 11 сентября. Кроме того, он заявил, что готов обнародовать материалы по делам о стрельбе в 35-го президента США Джона Кеннеди и миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Таким образом он надеется вернуть доверие американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР.