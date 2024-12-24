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09:45, 24 декабря 2024Мир

США рассекретили эксперименты ЦРУ по «контролю над разумом»

США рассекретили документы ЦРУ об экспериментах по «контролю над разумом»
Семен Александров (редактор)
СюжетСтрельба в США

Фото: Carolyn Kaster / AP

США рассекретили документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об экспериментах по «контролю над разумом», проводимых в 1950-х и 1960-х годах. Документы опубликованы на сайте Архива национальной безопасности США.

Программы носили кодовые названия MKULTRA, BLUEBIRD и ARTICHOKE. В ходе экспериментов ЦРУ использовало наркотики, гипноз, изоляцию, сенсорную депривацию (состояние, при котором человек не получает достаточное количество зрительных, слуховых, осязательных и прочих стимулов, — прим. «Ленты.ру») и другие экстремальные методы.

Отмечается, что эти методы часто тестировались на гражданах США, которые зачастую не понимали, что с ними делают или что они участвуют в испытаниях ЦРУ.

Среди рассекреченных документов опубликован план создания групп по проведению допросов с использованием полиграфа, наркотиков и гипноза, служебная записка на имя директора ЦРУ от 1952 года об успешном использовании методов допроса ARTICHOKE в отношении «русских агентов, подозреваемых в двойной игре», а также служебная записка, в которой руководитель проекта MKULTRA Сидни Готлиб одобряет запрос на продолжение экспериментов, включающих разработку «противодопросного препарата» и испытания на добровольцах из числа заключенных.

Кроме того, опубликован отчет генерального инспектора ЦРУ Джона Эрмана от 1963 года, в котором он порекомендовал прекратить испытания наркотиков на гражданах США, не знающих о своем участии в эксперименте, из-за риска компрометации и ущерба ведомству.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп захотел рассекретить документы по терактам 11 сентября. Кроме того, он заявил, что готов обнародовать материалы по делам о стрельбе в 35-го президента США Джона Кеннеди и миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Таким образом он надеется вернуть доверие американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР.

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