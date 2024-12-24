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16:31, 24 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о путешествии Саакашвили в Грузию в холодильнике

Саакашвили сидел в холодильнике, путешествуя c Украины в Грузию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze/ Pool / Reuters

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по приезде в республику c Украины, попавшего на корабль в холодильнике, никто не встретил. Об этом рассказал водитель большегруза с молочной продукцией Элгуджа Цомая, на котором он доставлял Саакашвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Цомая дал показания в Тбилисском городском суде и заявил, что доставить Саакашвили в Грузию его попросил замглавы МВД при прошлой власти Гия Лорткипанидзе. По его словам, бывший президент Грузии спрятался в холодильнике, и они без проблем вошли в порт Одессы на паром, а после этого в порт Поти. Он добавил, что ему сообщили, что по приезде в Грузию их встретят, но никто не появился. После этого Цомая повез Саакашвили в район Тбилиси Санзону, однако на следующий день к ним пришла полиция.

В рамках дела о незаконном пересечении Саакашвили госграницы были предъявлены обвинения еще четырем лицам: Элгудже Цомая за содействие преступлению, Зурабу и Шалве Цоцори и Георгию Нариманидзе за сокрытие экс-президента.

В марте Грузия потребовала от Украины выдать советника генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и Лорткипанидзе. Прокуратура Грузии неоднократно обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, но украинские власти не выдали их, добавили в правительстве.

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