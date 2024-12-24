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13:27, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от распространенного вида рака продукт

Врач Продеус заявил, что творог защищает от рака молочной железы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lena Kudryavtseva / Unsplash

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус назвал россиянам продукт, регулярное употребление которого защитит от рака молочной железы. О том, как снизить риск возникновения распространенного вида онкологического заболевания, специалист рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что творог предупреждает развитие рака груди. Он объяснил, что в этом продукте содержится селен — вещество, которое предотвращает образование раковых клеток.

«Доказано, что низкий уровень селена [в организме] способствует раку. Если количество селена нормальное, то рака не будет», — подытожил иммунолог.

Ранее также Андрей Продеус и его коллеги по «Жить здорово!» Герман Гандельман и Михаил Коновалов назвали новогодний салат, защищающий от рака. По словам врачей, таким свойством обладает популярное якутское блюдо.

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