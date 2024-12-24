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12:56, 24 декабря 2024Россия

У россиянки случились преждевременные роды из-за одного фото

У жительницы Екатеринбурга случились преждевременные роды из-за фото в роддоме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У жительницы Екатеринбурга случились преждевременные роды из-за одного фото в роддоме. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, беременная россиянка пришла на очередной прием к гинекологу в частную клинику. В коридоре она заметила на снимке саму себя с первым ребенком.

Изображение было сделано во время ее предыдущих родов. Фотограф, не уведомив пациентку, отдал снимки в больнице. Медики, в свою очередь, использовали эту работу для рекламы.

Героиня снимка занервничала и попросила его убрать, однако в клинике ей отказали. Из-за переживаний у горожанки начались преждевременные роды.

После выписки женщина обратилась в суд. Она настаивала на компенсации почти в два миллиона рублей. Сотрудники больницы за это время успели уничтожить фотографию с россиянкой. В результате молодая мать получила 10 тысяч рублей за моральные страдания.

Ранее сообщалось, что жительница Симферополя обвинила врачей в разрыве мочевого пузыря во время родов.

ЖЗЛ
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