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22:26, 24 декабря 2024Россия

Украинский беспилотник сдетонировал возле социального объекта в российском хуторе

Гладков: дрон ВСУ сдетонировал возле социального объекта в хуторе Шаховка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

В Волоконовском районе в хуторе Шаховка Белгородской области дрон сдетонировал возле социального объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате происшествия в здании выбиты окна, посечены фасад и дверь. Кроме того, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды атаковали село Грузское Борисовского района. В результате на территории сельскохозяйственного предприятия повреждена кровля гаража.

Глава Белгородской области добавил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее один человек получил ранения в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилям в Валуйском округе в селе Борки Белгородской области. Мужчину госпитализировали. Второй автомобиль полностью сгорел, добавил Гладков.

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