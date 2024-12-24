Украинский беспилотник сдетонировал возле социального объекта в российском хуторе

Гладков: дрон ВСУ сдетонировал возле социального объекта в хуторе Шаховка

В Волоконовском районе в хуторе Шаховка Белгородской области дрон сдетонировал возле социального объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате происшествия в здании выбиты окна, посечены фасад и дверь. Кроме того, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды атаковали село Грузское Борисовского района. В результате на территории сельскохозяйственного предприятия повреждена кровля гаража.

Глава Белгородской области добавил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее один человек получил ранения в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилям в Валуйском округе в селе Борки Белгородской области. Мужчину госпитализировали. Второй автомобиль полностью сгорел, добавил Гладков.