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15:16, 24 декабря 2024Россия

Россиянин пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю

Белгородский губернатор Гладков: мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Один человек получил ранения в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», — сообщил губернатор.

По его словам, второй автомобиль полностью сгорел. Помимо Борок, ВСУ также атаковали село Долгое, в результате чего из-за дронов оказались повреждены три автомобиля. В Борисовке же из-за атаки БПЛА оказался поврежден газопровод.

В ночь на вторник, 24 декабря, ВСУ пытались атаковать территорию России с помощью четырех беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотника над Ростовской областью, еще один — над Воронежской.

ЖЗЛ
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