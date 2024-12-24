Россиянин пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю

Белгородский губернатор Гладков: мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на авто

Один человек получил ранения в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», — сообщил губернатор.

По его словам, второй автомобиль полностью сгорел. Помимо Борок, ВСУ также атаковали село Долгое, в результате чего из-за дронов оказались повреждены три автомобиля. В Борисовке же из-за атаки БПЛА оказался поврежден газопровод.

В ночь на вторник, 24 декабря, ВСУ пытались атаковать территорию России с помощью четырех беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотника над Ростовской областью, еще один — над Воронежской.