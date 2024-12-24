Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:19, 24 декабря 2024Россия

В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже Европы

Депутат Шеремет: Зеленский перешел к газовому шантажу стран Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский шантажирует европейские страны газом. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его словам, Зеленский угрожает лишить Европу поставок топлива. Депутат отметил, что в таком случае их экономики столкнутся со стагнацией. «Так может поступать только кровавый диктатор, которому плевать на будущее своего народа и народов других стран», — подчеркнул он.

Шеремет добавил, что действия Зеленского возвращают на повестку дня вопросы прокладки газопроводов в государства Европейского союза (ЕС) в обход Украины и восстановления «Северного потока».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. При этом он согласился подумать над транзитом газа, если он будет не российским.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      В Британии увидели признаки катастрофы в зоне СВО

      Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

      В штабе Трампа назвали его приоритет по Украине

      Украинский беспилотник сдетонировал возле социального объекта в российском хуторе

      Российские банки понизили ставки по вкладам

      В Госдуме обвинили Зеленского в газовом шантаже Европы

      Ракетный крейсер США обстрелял два американских истребителя за ночь

      Актера Косырева госпитализировали перед спектаклем в Москве

      Российский пловец рассказал об отношении к нему иностранных соперников на чемпионате мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше