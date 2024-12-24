Депутат Шеремет: Зеленский перешел к газовому шантажу стран Европы

Владимир Зеленский шантажирует европейские страны газом. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его словам, Зеленский угрожает лишить Европу поставок топлива. Депутат отметил, что в таком случае их экономики столкнутся со стагнацией. «Так может поступать только кровавый диктатор, которому плевать на будущее своего народа и народов других стран», — подчеркнул он.

Шеремет добавил, что действия Зеленского возвращают на повестку дня вопросы прокладки газопроводов в государства Европейского союза (ЕС) в обход Украины и восстановления «Северного потока».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. При этом он согласился подумать над транзитом газа, если он будет не российским.