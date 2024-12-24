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13:14, 24 декабря 2024Россия

В Госдуме раскрыли отличие «российской мечты» от западной

Депутат Киселев: молодежь в России мечтает создавать будущее своими руками
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Киселёв

Михаил Киселёв. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российская молодежь мечтает своими руками создавать успешное будущее и строить счастливую страну. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Комментируя опрос ВЦИОМ о формировании «российской мечты», он назвал отличие в восприятии молодого поколения в России и на Западе. Депутат заметил, что прежде всего российская молодежь стремится к самостоятельности и активной жизненной позиции.

«Думаю, что мечта для молодых россиян — это самим строить успешную, счастливую страну, создавать будущее своими руками, реализовывая свои таланты. Молодежь хочет гордиться своей страной, общими достижениями. И так сегодня уже и происходит. Они хотят быть уверены в своем будущем и готовы тоже трудиться для этого», — высказал свою точку зрения парламентарий

Он добавил, что наиболее важными ценностями в жизни молодого поколения страны остаются семья и друзья, что значительно отличается от мировоззрения западной молодежи. Киселев подчеркнул, что все это формировалось в стране веками, так что основной задачей России являются сохранение и укрепление данных ценностей.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ выявили наиболее популярное среди россиян желание на Новый год. Им оказалось завершение спецоперации на Украине.

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