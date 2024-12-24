Мэр Тбилиси: иностранные силы захотели использовать Грузию

Грузинские власти стали неприемлемыми для «так называемых друзей» после отказа участвовать в украинском сценарии. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает телеканал 1TV.

По его словам, после того, как начались украинские события, иностранные силы захотели использовать Грузию в качестве полигона для достижения своих интересов. Он заключил, что поэтому власти «Грузинской мечты», которые отказывались от ослабления республики, стали для них неприемлемыми. Каладзе добавил, что из-за этого на страну оказывалось беспрецедентное давление, — чтобы ее власти действовали в интересах «других больших стран», что составляло явные риски для безопасности Грузии.

Ранее в США анонсировали новые санкции против Грузии. Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты сильно обеспокоены «состоянием демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва».

