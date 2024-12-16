В США анонсировали новые санкции против Грузии

Госдепартамент: США в ближайшие недели объявят новые санкции в отношении Грузии

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США в ближайшие недели объявят новые санкции в отношении Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты сильно обеспокоены «из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва».

Ранее США ввели визовые ограничения против чиновников Грузии. В Госдепе США объяснили, что такие меры приняты против тех, кто «ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на фоне того, как власти США закрывали глаза на нарушение прав человека при бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, их решение ввести санкции против республики выглядит непонятным и бессмысленным.