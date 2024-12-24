В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

Минобороны России: США наращивают военно-биологическое присутствие в Африке

США наращивают военно-биологическое присутствие в Африке. Об этом журналистам рассказал замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, генерал-майор Алексей Ртищев.

По сообщению оборонного ведомства, Вашингтон рассматривает регион как полигон для испытаний экспериментальных медицинских препаратов, и деятельность США включает навязывание поставщиков медоборудования и препаратов, а также развертывание сети лабораторий.

«Военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами. Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями минобороны США», — сообщил Ртищев.