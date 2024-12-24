В Минпромторге назвали первые товары «российской полки»

Минпромторг: создание «российской полки» начнется с бытовой химии и косметики

Создание «российской полки» товаров в магазинах начнется с бытовой химии и косметики, а другие товарные группы подключатся в дальнейшем. Об этом РИА Новости заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах», — сказал министр.

Он назвал данную отрасль «наукоемкой» и позволяющей «подтягивать» другие смежные отрасли. Алиханов подчеркнул, что другие группы товаров будут подключать к «российской полке» «по мере готовности наших производителей».

Ранее Алиханов заявил, что по итогам 2024 года объемы суммарной задолженности российского концерна «АвтоВАЗ» сократились на 37 миллиардов рублей. Несмотря на это, долговая нагрузка концерна продолжает оставаться высокой и в настоящее время оценивается в пределах около 100 миллиардов рублей.