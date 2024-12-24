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20:44, 24 декабря 2024Экономика

Минпромторг оценил долги «АвтоВАЗа»

Глава Минпромторга Алиханов: долги «АвтоВАЗа» составляют около 100 млрд рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам 2024 года объемы суммарной задолженности российского концерна «АвтоВАЗ» сократились на 37 миллиардов рублей. О падении долговой нагрузки отечественного производителя сообщил глава министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Антон Алиханов. Его слова приводит «Интерфакс».

Несмотря на это, долговая нагрузка концерна продолжает оставаться высокой и в настоящее время оценивается в пределах около 100 миллиардов рублей, отметил руководитель ведомства. С учетом же рекордной ключевой ставки, которая сейчас составляет 21 процент годовых, расходы на обслуживание кредитов предприятия вырастут примерно на 20 миллиардов, добавил Алиханов.

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Российские власти, пояснил он, продолжат оказывать финансовую поддержку «АвтоВАЗу». Речь идет о предоставлении промышленных субсидий, объем которых формируется с учетом высокой локализации модельного ряда Lada. Эта поддержка фактически компенсирует уплачиваемый концерном утильсбор за выпускаемые на его мощностях автомобили, резюмировал министр.

Ранее Алиханов спрогнозировал тяжелый год для российского авторынка и отечественных концернов. В следующем году внешнее санкционное давление на производителей и импортеров в РФ усилится, что приведет к стремительному изменению макроэкономического климата. Уже сейчас, подчеркнул министр, на внутреннем рынке наблюдается падение потребительского спроса на фоне резкого повышения утильсбора и снижение кредитной активности. «Отрасли необходимо будет подстраиваться под стремительно меняющиеся реалии», — заключил глава Минпромторга.

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