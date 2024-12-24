Минпромторг оценил долги «АвтоВАЗа»

Глава Минпромторга Алиханов: долги «АвтоВАЗа» составляют около 100 млрд рублей

По итогам 2024 года объемы суммарной задолженности российского концерна «АвтоВАЗ» сократились на 37 миллиардов рублей. О падении долговой нагрузки отечественного производителя сообщил глава министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Антон Алиханов. Его слова приводит «Интерфакс».

Несмотря на это, долговая нагрузка концерна продолжает оставаться высокой и в настоящее время оценивается в пределах около 100 миллиардов рублей, отметил руководитель ведомства. С учетом же рекордной ключевой ставки, которая сейчас составляет 21 процент годовых, расходы на обслуживание кредитов предприятия вырастут примерно на 20 миллиардов, добавил Алиханов.

Российские власти, пояснил он, продолжат оказывать финансовую поддержку «АвтоВАЗу». Речь идет о предоставлении промышленных субсидий, объем которых формируется с учетом высокой локализации модельного ряда Lada. Эта поддержка фактически компенсирует уплачиваемый концерном утильсбор за выпускаемые на его мощностях автомобили, резюмировал министр.

Ранее Алиханов спрогнозировал тяжелый год для российского авторынка и отечественных концернов. В следующем году внешнее санкционное давление на производителей и импортеров в РФ усилится, что приведет к стремительному изменению макроэкономического климата. Уже сейчас, подчеркнул министр, на внутреннем рынке наблюдается падение потребительского спроса на фоне резкого повышения утильсбора и снижение кредитной активности. «Отрасли необходимо будет подстраиваться под стремительно меняющиеся реалии», — заключил глава Минпромторга.