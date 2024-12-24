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15:13, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о дезертирстве бойцов новых бригад ВСУ за границей

Депутат Рады Горбенко: бойцы ВСУ дезертируют в ходе учебы за границей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бойцы новых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют в ходе учебы за границей. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук.

«Если взять процент СОЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») в недавно созданных бригадах, то он наибольший», — подчеркнул политик.

Горбенко рассказал о случаях дезертирства бойцов новых бригад ВСУ за границей. По его словам, в таких случаях Государственное бюро расследований Украины заводит уголовное дело по факту дезертирства и направляет запрос о международном розыске в Интерпол. Депутат добавил, что насильно мобилизованные солдаты дезертируют из частей как за рубежом, так и внутри Украины.

Ранее украинским военкомам пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана по мобилизации. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) добавил, что в настоящее время украинцы очень враждебно настроены в отношении военкомов.

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