В Раде рассказали о дезертирстве бойцов новых бригад ВСУ за границей

Депутат Рады Горбенко: бойцы ВСУ дезертируют в ходе учебы за границей

Бойцы новых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют в ходе учебы за границей. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук.

«Если взять процент СОЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») в недавно созданных бригадах, то он наибольший», — подчеркнул политик.

Горбенко рассказал о случаях дезертирства бойцов новых бригад ВСУ за границей. По его словам, в таких случаях Государственное бюро расследований Украины заводит уголовное дело по факту дезертирства и направляет запрос о международном розыске в Интерпол. Депутат добавил, что насильно мобилизованные солдаты дезертируют из частей как за рубежом, так и внутри Украины.

Ранее украинским военкомам пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана по мобилизации. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) добавил, что в настоящее время украинцы очень враждебно настроены в отношении военкомов.