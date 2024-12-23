Украинским военкомам пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана по мобилизации

ТСН: не выполнившим план по мобилизации военкомам грозят отправкой на фронт

Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозили отправкой на фронт в случае невыполнения обязательного плана по мобилизации, рассказал агентству ТСН один из военкомов Ровненской области.

«Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз — количеству людей, которое нужно мобилизовать», — заявил он, отметив, что военкомам грозят отправкой на фронт, если те не выполнят поручение руководства.

При этом, по его словам, официально наличие таких планов отрицается. Сотрудник ТЦК добавил, что в настоящее время украинцы очень враждебно настроены в отношении военкомов и расходятся, когда видят, что те выходят из микроавтобуса.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК с помощью шипов остановил автомобиль, за рулем которого находилась девушка. В ответ на возмущение девушки военком заявил, что «не разглядел» автоледи.