В России бывшего замглавы управления ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

Экс-замглавы ГУМВД Москвы дали срок за незаконную миграцию

В Москве суд приговорил бывшего замглавы управления ГУ МВД к 6,5 года за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным агентства, Дмитрий Тахтаулов занимался вопросами миграции в московском ГУ МВД. Полицейскими он был задержан осенью 2022 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году заместитель руководителя управления получил от подконтрольной бизнесменам компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. Сотрудники ГУ МВД просьбу удовлетворили и незаконно оформили приглашения для жителей других стран. Информация о целях их прибытия в документах была указана ложной.

Суд приговорил его к 6,5 года колонии, также Преображенский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.

Ранее сообщалось, что замглавы управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции.