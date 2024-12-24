Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 24 декабря 2024Силовые структуры

В России бывшего замглавы управления ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

Экс-замглавы ГУМВД Москвы дали срок за незаконную миграцию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил бывшего замглавы управления ГУ МВД к 6,5 года за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным агентства, Дмитрий Тахтаулов занимался вопросами миграции в московском ГУ МВД. Полицейскими он был задержан осенью 2022 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году заместитель руководителя управления получил от подконтрольной бизнесменам компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. Сотрудники ГУ МВД просьбу удовлетворили и незаконно оформили приглашения для жителей других стран. Информация о целях их прибытия в документах была указана ложной.

Суд приговорил его к 6,5 года колонии, также Преображенский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.

Ранее сообщалось, что замглавы управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Москвичей предупредили о риске землетрясения. Когда оно может произойти?

      СКР возбудил дело из-за крушения судна Ursa Major

      Россиян предупредили о последствиях употребления даже малых доз спиртного

      В Мюнхене загорелся дом престарелых

      Зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims

      Зеленского обвинили в игнорировании реалистичных предложений по урегулированию конфликта

      Турист пошел за покупками в супермаркете Египта и оказался с перерезанным горлом

      В СПЧ призвали создать надзор за помилованными в связи с участием в СВО

      Сирийские христиане вышли на протесты в Дамаске

      Украинскому агенту дали срок за подготовку диверсий на российских железных дорогах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше