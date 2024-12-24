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16:05, 24 декабря 2024Экономика

В России оценили объем платежей с помощью QR-кодов

В январе-сентябре 2024 года в РФ оплатили по QR-коду покупки на 2,6 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom  

В январе-сентябре 2024 года объем операций по картам снизился в России по сравнению с тем же периодом 2023-го, при этом граждане стали активнее использовать другие способы безналичной оплаты. Об этом сообщает Центробанк (ЦБ).

Покупок с использованием QR-кодов в указанный период времени было совершенно на 2,6 триллиона рублей, также год к году почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы.

«Предпочтения пользователей меняются», — оценили динамику в Банке России.

В регуляторе напомнили, что в уходящем году участники рынка платежных услуг начали представлять отчетность по новым формам, включающим в том числе операции, совершенные с помощью биометрии и QR-кодов.

Ранее в ЦБ проинформировали, что в третьем квартале 2024 года мошенники похитили со счетов россиян 9,3 миллиарда рублей, чуть больше 40 процентов из которых пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя до этого самыми масштабными были потери по операциям с использованием карт. При этом в июле — сентябре банкам удалось предотвратить хищение 4,9 триллиона рублей.

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