В ЦБ оценили масштаб похищенного со счетов россиян

Центробанк: мошенники в июле-сентябре похитили со счетов россиян 9,3 млрд рублей

В третьем квартале мошенники похитили со счетов граждан 9,3 миллиарда рублей, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованного Банком России.

Уточняется, что чуть больше 40 процентов от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя до этого самыми масштабными были потери по операциям с использованием карт.

Согласно приведенным в материалах оценкам, в июле — сентябре 2024 года банки отразили 16,1 миллиона атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 триллиона рублей.

«Принятые Банком России меры позволили повысить качество и скорость взаимодействия между регулятором, банками и правоохранительными органами по обмену сведениями о кибермошенниках. Информация о хищениях поступает в базу данных регулятора от правоохранительных органов, даже когда пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк», — указали в регуляторе, напомнив, что с 25 июля, на фоне вступления в силу закона о новых механизмах противодействия мошенническим переводам, банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме.

Ранее в Центробанке предупредили россиян о приглашающих на работу в Центробанк мошенниках, которые выманивают у соискателей банковские и персональные данные.