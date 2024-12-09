Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 9 декабря 2024Экономика

В ЦБ оценили масштаб похищенного со счетов россиян

Центробанк: мошенники в июле-сентябре похитили со счетов россиян 9,3 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В третьем квартале мошенники похитили со счетов граждан 9,3 миллиарда рублей, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованного Банком России.

Уточняется, что чуть больше 40 процентов от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя до этого самыми масштабными были потери по операциям с использованием карт.

Согласно приведенным в материалах оценкам, в июле — сентябре 2024 года банки отразили 16,1 миллиона атак кибермошенников на счета клиентов и предотвратили хищение 4,9 триллиона рублей.

«Принятые Банком России меры позволили повысить качество и скорость взаимодействия между регулятором, банками и правоохранительными органами по обмену сведениями о кибермошенниках. Информация о хищениях поступает в базу данных регулятора от правоохранительных органов, даже когда пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк», — указали в регуляторе, напомнив, что с 25 июля, на фоне вступления в силу закона о новых механизмах противодействия мошенническим переводам, банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме.

Ранее в Центробанке предупредили россиян о приглашающих на работу в Центробанк мошенниках, которые выманивают у соискателей банковские и персональные данные.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Самолет с человеческими останками выловили через год после крушения

      Части россиян пообещали 30-градусные морозы

      Названы регионы-лидеры по сроку накопления первого взноса по ипотеке в России

      В России девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона

      В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада

      Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

      Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

      Германия перестала принимать сирийских беженцев

      Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше