В России рабочие заживо сгорели в бараке

В поселке Малореченский в Татарстане шесть рабочих животноводческого комплекса заживо сгорели в бараке. Об этом сообщили в МЧС России.
В доме для временного проживания в момент происшествия находились 39 человек. Самостоятельно на улицу выбрались 33 человека, один из них пострадал.
При тушении барака огнеборцы обнаружили шесть трупов. Открытое горение распространилось на площади в 300 квадратных метров.
По предварительной версии, барак загорелся из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке мужчина заживо сгорел на работе в день рождения. Его оставили одного в бытовке, где впоследствии начался пожар. Его нашли в помещении на следующий день, а вход в бытовку был закрыт.