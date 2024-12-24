В России рабочие заживо сгорели в бараке

В Татарстане шесть рабочих заживо сгорели в бараке

В поселке Малореченский в Татарстане шесть рабочих животноводческого комплекса заживо сгорели в бараке. Об этом сообщили в МЧС России.

В доме для временного проживания в момент происшествия находились 39 человек. Самостоятельно на улицу выбрались 33 человека, один из них пострадал.

При тушении барака огнеборцы обнаружили шесть трупов. Открытое горение распространилось на площади в 300 квадратных метров.

По предварительной версии, барак загорелся из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке мужчина заживо сгорел на работе в день рождения. Его оставили одного в бытовке, где впоследствии начался пожар. Его нашли в помещении на следующий день, а вход в бытовку был закрыт.