Россиянин заживо сгорел на работе в день рождения

В Стерлитамаке мужчина заживо сгорел в день рождения на работе

В Стерлитамаке мужчина заживо сгорел на работе в день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, мужчине в день происшествия исполнилось 59 лет. Его сын рассказал, что отец решил отпраздновать в кругу коллег, которые вместе с ним работали сварщиком в «Автостройкомплекте».

Мужчину оставили одного в бытовке, где впоследствии начался пожар. Его нашли в помещении на следующий день, а вход в бытовку был закрыт — родственники думают, что именинника могли запереть в подсобке.

Ранее в Магадане мать с тремя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме на улице Речной. Пожар начался утром в квартире на третьем этаже. Там находились 33-летняя женщина, а также три ребенка в возрасте от двух до шести лет.