Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 24 декабря 2024Россия

В России резко выросло число штрафов за один вид украшений на машинах

Shot: в России выросло число штрафов за установку новогодних украшений на машины
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России резко выросло число штрафов за украшение машин новогодними гирляндами. Об этом пишет Shot в Telegram.

Согласно российскому законодательству, в ряде случаев установка украшений на автомобиль может привести к штрафам в 500 рублей по административной статье «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Например, подключение гирлянд к электросистеме машины может считаться вмешательством в ее проводку, пишет издание. Кроме того, от водителя могут потребовать приехать в отделение и показать, что посторонних предметов больше нет.

Как пояснил каналу вице-президент Нацавтосоюза Ян Хайцеэр, если подключить гирлянду с напряжением в 12 вольт к прикуривателю, то это не будет считаться изменением конструкции машины.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения. Так, за езду с непристегнутым ремнем водителей будут наказывать штрафом в 1,5 тысячи рублей. Столько же придется заплатить за проезд на запрещающий сигнал светофора. При этом, если водитель повторит нарушение, взимаемая сумма вырастет до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, вырастут штрафы за управление машиной в пьяном виде.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

      Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ

      Врач назвала замену дорогим аптечным витаминам

      Татьяна Лазарева отказалась признать вину по обвинению в оправдании терроризма

      Банки снизили сроки по одному виду кредитов

      В Северной Корее полюбили песню жен участников СВО

      В российском регионе осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых

      В Грузии рассказали о беспрецедентном давлении так называемых друзей

      Утилизация российских вагонов оказалась дешевле ремонта

      Россиянин замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше