В России резко выросло число штрафов за один вид украшений на машинах

Shot: в России выросло число штрафов за установку новогодних украшений на машины

В России резко выросло число штрафов за украшение машин новогодними гирляндами. Об этом пишет Shot в Telegram.

Согласно российскому законодательству, в ряде случаев установка украшений на автомобиль может привести к штрафам в 500 рублей по административной статье «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Например, подключение гирлянд к электросистеме машины может считаться вмешательством в ее проводку, пишет издание. Кроме того, от водителя могут потребовать приехать в отделение и показать, что посторонних предметов больше нет.

Как пояснил каналу вице-президент Нацавтосоюза Ян Хайцеэр, если подключить гирлянду с напряжением в 12 вольт к прикуривателю, то это не будет считаться изменением конструкции машины.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения. Так, за езду с непристегнутым ремнем водителей будут наказывать штрафом в 1,5 тысячи рублей. Столько же придется заплатить за проезд на запрещающий сигнал светофора. При этом, если водитель повторит нарушение, взимаемая сумма вырастет до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, вырастут штрафы за управление машиной в пьяном виде.