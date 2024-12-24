В России родители толпой избили детского тренера на футбольном матче и попали на видео

В Нижнем Новгороде во время матча избили детского тренера, толкнувшего женщину

В Нижнем Новгороде родители избили детского тренера, толкнувшего во время футбольного матча мать одного из игроков. Конфликт попал на видео, которое опубликовал спортивный журналист Иван Карпов в Telegram.

На кадрах видно, как к тренеру подходит мать одного из игроков, что-то громко кричит и бьет его кулаком в плечо. В ответ мужчина отталкивает россиянку, и она падает. Сразу после этого на наставника детской команды набрасывается, предположительно, супруг женщины и начинает наносить удары, к чему также подключились и другие присутствующие. В результате в драку оказывается втянута толпа, которую сначала относит на детей, сидящих на скамейке запасных. Через несколько секунд конфликт разнимают.

Как утверждает журналист со ссылкой на одного из подписчиков, женщина, спровоцировавшая драку, на протяжении всего матча вела себя неадекватно и материлась, оскорбляя судей и других болельщиков. Автор поста осудил поведение толкнувшего россиянку тренера, однако подчеркнул, что это не первый случай, когда родители становятся причиной скандалов на детском спортивном матче.

Ранее в Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции 12-летнего школьника. По словам отца ребенка, мужчина несколько раз ударил воспитанника палкой по ногам. В свою очередь, наставник ребенка утверждает, что использовал не палку, а пластиковую трубу.