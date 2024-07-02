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13:34, 2 июля 2024Россия

Чемпион России по карате избил школьника

В Калининграде чемпион России по карате избил 12-летнего воспитанника

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Отец ребенка заявил, что тренер несколько раз ударил 12-летнего воспитанника палкой по ногам.

Тренер утверждает, что в его руках была не палка, а пластиковая труба. У пострадавшего ребенка диагностировали ушибы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее под Иркутском тренер детского сада лишилась работы после того, как в сеть попало видео, на котором она бьет детей палкой. После этого женщину уволили, а директору лагеря объявили выговор.

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      Алан Босиков
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