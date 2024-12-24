В России захотели ограничить звонки через мессенджеры

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают запрет звонков в мессенджерах из-за мошенников

Минцифры и Роскомнадзор захотели ограничить голосовые звонки через мессенджеры из-за активности мошенников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным операторов связи, 40 процентов звонков через мессенджеры совершают мошенники, причем 70 процентов из них — из-за рубежа. Источники «Ъ» сообщили, что в связи с этой проблемой ведомства обсуждают введение ограничений на голосовые вызовы на платформах.

Отмечается, что Минцифры и Роскомнадзором обсуждается два варианта. Один предполагает блокировку голосового трафика из-за границы, другой — полный запрет на голосовые звонки.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, ворующих аккаунты в WhatsApp и Telegram. Сообщалось, что злоумышленники распространяли ссылки на фишинговые ресурсы, замаскированные под сайты с обещаниями денег или призов.