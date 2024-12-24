В российском городе осудили хирурга за финансирование экстремистской деятельности

В Москве осудили хирурга за финансирование экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Он признан виновным по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.
Как установил суд, осужденный делал регулярные пожертвования «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) еще до признания его «экстремистским», однако забыл вовремя отозвать подписку.
Перовский районный суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что россиянина осудили на пять лет за финансирование ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России).