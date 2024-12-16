Россиянина осудили на пять лет за финансирование ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Москве суд приговорил к 5 годам члена ячейки «Свидетелей Иеговы»

Савеловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы члена запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» Александра Серебрякова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2022 году Серебряков и Юрий Тембулатов получили условный срок за организацию экстремистской ячейки. По данным следствия, они создали местное подразделение «Свидетелей Иеговы» и проводили собрания на конспиративных квартирах на севере столицы. Там они изучали и обсуждали литературу, пропагандирующую запрещенное учение.