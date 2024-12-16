Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:35, 16 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на пять лет за финансирование ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Москве суд приговорил к 5 годам члена ячейки «Свидетелей Иеговы»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Савеловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы члена запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» Александра Серебрякова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2022 году Серебряков и Юрий Тембулатов получили условный срок за организацию экстремистской ячейки. По данным следствия, они создали местное подразделение «Свидетелей Иеговы» и проводили собрания на конспиративных квартирах на севере столицы. Там они изучали и обсуждали литературу, пропагандирующую запрещенное учение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

      Пьяный пассажир самолета приставал к женщинам и сорвал рейс

      Российский уголь столкнулся с новой угрозой

      На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

      Швеция назвала преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

      Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

      Путин оценил перспективы Киева при создании гитлерюгенда

      Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

      Врач перечислил четыре основные причины появления боли во всем теле

      Мощные взрывы после удара Израиля по Сирии попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше